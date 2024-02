Allarme furti anche nel Vallo di Diano: sei colpi a Sala Consilina

Sei furti in 24 ore a Sala Consilina. Gli episodi nella giornata di ieri tra il centro cittadino e la frazione Trinità. I ladri hanno agito indisturbati, senza preoccuparsi in taluni casi della presenza dei proprietari in casa.

Il modus operandi

Il modus operandi è molto simile, quindi è probabile che ad agire sia stata la stessa banda. Una volta forzate porte o finestre i malviventi hanno rovistato ovunque, spostando anche tutti i quadri presenti all’interno degli appartamenti alla ricerca di casseforti.

In due casi i ladri hanno agito mentre in giro erano presenti anche le pattuglie dei carabinieri. Purtroppo l’organico delle forze dell’ordine sul territorio è fortemente ridimensionato per garantire la sicurezza sul territorio.

La preoccupazione dei cittadini

I cittadini sono esasperati e in molte aree hanno iniziato ad organizzare delle ronde per provare a frenare crimini sul territorio.