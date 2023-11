Alessandro Erra è il nuovo allenatore della Gelbison

La Gelbison, attraverso una nota, ha comunicato di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Alessandro Erra. Per Erra si tratta di un ritorno sulla panchina dei rossoblú avendo allenato la Gelbison nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014. Nella sua carriera ha allenato inoltre Paganese, Catanzaro, Lamezia e Nocerina.

Le sue prime dichiarazioni “Sono molto contento, non ho potuto dire di no alla chiamata del Presidente Maurizio Puglisi. Torno con gioia in un posto dove ho trascorso due splendide stagioni.

Sono pronto a ricominciare e a riprendere il lavoro interrotto. Saluto con altrettanta gioia i tanti tifosi rossoblú”

Mister Alessandro Erra sarà presentato alla stampa domani 28 novembre alle 17:00, presso la Sala Stampa dello Stadio Guariglia di Agropoli.

L’esonero di Monticciolo

Il neo tecnico prende il posto di Alessandro Monticciolo, esonerato dopo la sconfitta casalinga contro il Rotonda. Fin ora per i rossoblù di Vallo della Lucania sei vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. La Gelbson è quarta insieme a Nardò e Materà, ad otto punti dalla vetta.