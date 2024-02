Al via l’Agropoli “International Film Festival” dal 7 al 10 febbraio

Il cinema come strumento didattico e formativo. Questi i presupposti dell’ “Agropoli International Film Festival” organizzato dal Liceo Alfonso Gatto di Agropoli in sinergia con il regista cilentano Gianni Petrizzo. Giunto alla sua quinta edizione, il concorso internazionale prevede la proiezione in anteprima di lungometraggi, cortometraggi, documentari, film d’animazione, videoclip, Student film, trailer. L’obiettivo è quello di promuovere la crescita socio-culturale dei giovani e il cineturismo nella citta’ di Agropoli che deve diventare meta ambita anche nel mondo del cinema.

Ecco com’è articolato il Festival

Il festival organizzato dalla Film Studio in collaborazione con il Liceo Alfonso Gatto di Agropoli, si terrà dal 07 al 10 Febbraio 2024 presso l’istituto scolastico, con la collaborazione degli studenti, dei docenti e del dirigente scolastico Anna Vassallo. A sostenere la manifestazione diversi sponsor, in particolare alcune attività ricettive dell’associazione “Operatori Turistici Agropolesi” che credono nel progetto. Protagonisti assoluti gli autori dei film provenienti da ogni parte del mondo, ma soprattutto gli studenti del liceo Gatto che organizzano l’accoglienza, la programmazione, la logistica, le attività tecniche e la conduzione della manifestazione. In programma nel calendario di proiezione circa 70 opere iscritte da tutto il mondo al concorso per vincere il trofeo della vittoria.

I lavori

Scelti dopo una preselezione tra circa 500 iscrizioni. Gli “Screenings” sono composti da 3 lungometraggi, 26 cortometraggi, 3 documentari, 7 videoclip, 10 trailer, 10 sceneggiature. Arrivano dagli U.S.A, Canada, Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Cina e tanti altri Paesi. Oltre alle proiezioni sono previsti incontri, conferenze e Panel su cinema e tematiche sociali. Inoltre l’8 febbraio è previsto un gemellaggio tra il liceo Gatto e il liceo Alberti di Minturno (LT) che sancirà un legame cinematografico tra i due istituti.

Le dichiarazioni

“Sono orgogliosa dei nostri studenti che per il secondo anno consecutivo hanno organizzato un evento di spessore internazionale, valorizzando la cultura, il turismo, la socializzazione. La conoscenza, il confronto e l’interscambio culturale attraverso il cinema potenzieranno le attitudini degli studenti, rendendoli responsabili e consapevoli del loro futuro”- dichiara il dirigente Anna Vassallo.

Il direttore artistico Gianni Petrizzo si ritiene entusiasta dei ragazzi e del parterre di ospiti che parteciperanno in presenza. “ L’evento – ha detto l’ organizzatore- ottiene sempre più adesioni internazionali da produttori e registi affermati. La qualità dei film è davvero alta. Avremo la possibilità di attrarre produzioni cinematografiche sul territorio, contemporaneamente valorizzare l’arte, l’enogastronomia e la storia, perché il cinema ha il potere di creare sinergie. L’Agropoli International Film Festival e’ uno strumento efficace per dare indirizzi formativi agli studenti e ai giovani, di allargare connessioni, sinergie, condividere idee e sviluppare capacità professionali”.