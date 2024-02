Al Salone del Libro di Torino protagonisti gli alunni del Liceo Scientifico Gallotta di Eboli. Gli alunni della 3^C, classe Apple, già vincitori del concorso internazionale Remembr-house, saranno ospiti dell’importante evento, per presentare il loro elaborato multimediale che ha conquistato il secondo posto.

Una importante esperienza formativa

Per questa ennesima esperienza di crescita e formazione gli alunni del Liceo Scientifico Gallotta di Eboli, saranno accompagnanti dalla docente referente Angela Lamonica.

L’elaborato ideato dagli studenti ebolitani è stato definito dalla Giuria “Uno splendido contributo” e per questo motivo avrà il suo spazio all’interno dell’area destinata alla Fondazione 1563 e della Fondazione MEIS.

«Siamo davvero onorati e felici di questo riconoscimento ulteriore per il lavoro presentato al concorso. Dopo il Salone del libro di Torino l’elaborato sarà presentato in una “mostra itinerante” in diverse location in Italia e all’estero», ha spiegato la docente referente del progetto professoressa

Angela Lamonica.