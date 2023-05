Agropoli, un brand per il Lungomare: presto un cartellone di eventi

Un brand per il Lungomare di Agropoli e una serie di eventi per animare questa zona della città. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale a seguito di un accordo con gli esercenti della zona. Già annunciate alcune iniziative che si terranno nei prossimi giorni e già a partire dal prossimo weekend. Tra il 3 ed il 4 giugno prevista la realizzazione di eventi musicali, mercatini, animazione per bambini, lo spettacolo degli Sbandieratori e altre iniziative.

Il sindaco Mutalipassi racconta l’iniziativa

“In programma ci sono numerose iniziative anche nei mesi di luglio ed agosto, per un’Agropoli a misura di famiglie e ragazzi”, sostiene il sindaco Roberto Mutalipassi.

“Lo sviluppo del brand si inserisce in un piano generale che confluirà nel programma eventi dell’estate 2023, che sarà ufficializzato a breve.

Tra le prime novità, quest’anno ci sarà una Notte Blu itinerante, che vedrà protagonista di anno in anno una contrada diversa, oltre alle due canoniche previste in centro e al lungomare. Ci sarà inoltre il ritorno, a luglio, della festa al rione Stazione, alla vigilia della Madonna del Carmine. Queste sono solo alcune delle iniziative pensate per l’estate ormai alle porte”, conclude il primo cittadino.

Il consiglio comunale

E restando in tema commercio, lunedì 29 maggio in Consiglio comunale verrà portato tra gli argomenti l’approvazione del regolamento relativo ai dehors. Da tempo si chiedeva un intervento per disciplinare i dehors in città.