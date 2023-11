Agropoli: studenti del “Gatto” impegnati in attività di alternanza scuola lavoro presso il Comune

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Mutalipassi, ha approvato una convenzione con il Liceo Scientifico Statale “A. GATTO” per lo svolgimento di attività di alternanza scuola/lavoro nei servizi del Comune.

Le attività di alternanza scuola lavoro

L’Ente agropolese si impegna ad accogliere presso le sue strutture 40 studenti delle Classi 3B Linguistico e 3C Linguistico, nei Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento (indicati PCTO) su proposta del Liceo Scientifico Statale “A. Gatto” di Agropoli. L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

Il percorso formativo

All’accordo in questione è specificato il Percorso formativo per l’Anno Scolastico in corso, che prevede attività per un massimo di n° 45 ore (di cui 4 ore Corso Sicurezza svolto su Piattaforma MIUR/INAIL e n° 6 ORE di Educazione Civica, svolte nelle proprie classi, dai docenti dei CdC).

L’alternanza scuola/lavoro costituisce un elemento qualificante del processo formativo e una positiva occasione di raccordo tra gli alunni, le istituzioni, il territorio e il mondo del lavoro; la stessa rappresenta una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti.