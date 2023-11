Il Liceo Gatto di Agropoli in piazza per il diritto allo studio

Oggi, 17 novembre, è in corso uno sciopero nazionale sui temi del diritto allo studio materiale (edilizia e trasporti), benessere psicologico, partecipazione studentesca e giovanile.

Con queste premesse, i giovani studenti del Liceo Alfonso Gatto della città di Agropoli hanno deciso di scendere in piazza e di prendere parte ad un corteo che ha toccato le principali strade di Agropoli per permettere che la voce dei giovani allievi del Liceo agropolese possa elevarsi e che possano essere riportate esigenze comuni in linea con gli scioperi studenteschi nazionali in atto.

Durante il corteo, Paola Ferraioli, rappresentante della consulta provinciale degli studenti, ha lanciato un invito all’attuale amministrazione per un tavolo di concertazione con le scuole di Agropoli per condividere l’idea progetto, le finalità e gli obiettivi del Piano di edilizia scolastica presentato in queste ore dall’amministrazione Mutalipassi.

Il corteo è partito dalla piazza Vittorio Veneto fino all’Ospedale civile di Agropoli. Nel corso della manifestazione ci sono stati interventi sui temi, momenti di raccolta per l’ascolto e condivisione dei temi sui quali il corteo si è incentrato, con il rispetto dell’ordine ed il normale traffico veicolare.