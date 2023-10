Agropoli, “Squilibrio”: il laboratorio Sartoriale Creativo che ti aiuta a confezionare e personalizzare le emozioni

“Un uomo che lavora con le sue mani è un operaio, un uomo che lavora con le sue mani ed il suo cervello è un artigiano, ma un uomo che lavora con le sue mani, il suo cervello ed il suo cuore è un artista“. (San Francesco D’Assisi)

Probabilmente, è da questa citazione che Simona ha preso spunto per tracciare il fil rouge della sua vita. Si, perchè la passione di Simona, classe 1993, cosentina, risale all’infanzia a quando, come ogni bambina che si rispetti, indossava un abito e un paio di scarpe della mamma immaginando di trasformare ogni cosa in qualcosa di speciale. La sua sete di creatività l’ha portata a frequentare l’istituto professionale moda di Vallo della Lucania, per poi laurearsi presso l’Accademia della moda di Napoli. Il viaggio più bello, lo intraprende dopo gli studi, quando “zaino in spalla”, parte verso mete sempre più alte. Simona lavora in grandi atelier, aziende d’abbigliamento, guadagnando esperienza e riempendo il suo baule di conoscenze. Come spesso accade, chi possiede estro e originalità, sente di dover esprimere la creatività, attraverso mezzi più diretti che arrivino dritti al cuore delle persone.

Simona Mondelli- titolare Squilibrio Laboratorio Sartoriale Creativo

La nascita di Squilibrio Lab ad Agropoli

E’ così che, nel 2019 ad Agropoli, nasce “Squilibrio”, un passo coraggioso per la giovane Simona che decide di mettere la creatività al centro del suo lavoro e della sua vita. Squilibrio è molto più che un marchio, è un’emozione confezionata e personalizzata. Nel laboratorio di Simona, puoi trovare un’ampia varietà di prodotti artigianali personalizzati, il cui punto di forza è la dedizione al dettaglio.

I prodotti per bambini, come fiocchi nascita, lenzuolini, fasciatoi, bavette e bomboniere, sono realizzati con amore e possono essere personalizzati per rendere ogni pezzo unico nel suo genere. Squilibrio offre anche la possibilità di personalizzare t-shirt, felpe e giubbini con loghi e nomi, utilizzando ricamo o stampa di alta qualità.

La nuova tecnologia laser

Nel 2021, il laboratorio, ha aggiunto un nuovo macchinario a taglio laser, permettendo di creare piccoli oggetti in legno come portachiavi, bomboniere, calamite e scritte da parete, aggiungendo un tocco di originalità a qualsiasi spazio.

Squilibrio è più di una semplice attività commerciale. È una visione diversa e unica delle cose, è l’incarnazione della passione di Simona, che si riflette ogni giorno nelle sue creazioni. Ogni pezzo è una storia d’amore per l’artigianato e la creatività.

Simona è l’esempio che:

“Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza”. Proprio nella forza dei sogni ha creduto Simona, per lasciare un’impronta unica, mettendo al primo posto l’amore e la passione, creando prodotti unici. Lasciati affascinare da “Squilibrio, un nome da ricordare e una promessa di bellezza a portata di…mani“!

