Agropoli: parcheggio a Trentova già attivo ed è polemica

Come previsto, dallo scorso 1 maggio sono attivi i parcheggi a pagamento in località Trentova ad Agropoli. Per questo, in occasione del primo weekend di sole e caldo, ideale per trascorrere qualche ora di relax in spiaggia, sono cominciate immancabili le polemiche.

Parcheggi a Trentova, le polemiche

A provocare rabbia la scelta dell’amministrazione comunale di anticipare di un mese l’attivazione dei parcheggi a pagamento, da giugno a maggio.

Non solo: il prezzo è aumentato. Se nell’estate 2022 con quattro euro si poteva sostare tutta la giornata da metà giugno il costo sarà di sette euro (al momento due euro). C’è poi la tariffa oraria di due euro la prima ora e un euro le ore successive, anche in questo caso in molti ritengono un costo eccessivo il parcheggio a pochi passi dalla suggestiva baia di Trentova.

Il problema sicurezza

In realtà l’amministrazione comunale ha garantito, come avviene ormai da anni, anche i parcheggi liberi, in un’area sterrata che si trova poco lontana. Tuttavia in tanti sono diffidenti nel lasciare la loro auto in sosta lì, considerati i precedenti poco piacevoli.

Spesso, infatti, si registrano furti nelle vetture. Ignoti rompono il finestrino e riescono ad accedere all’automobile portando via oggetti di valore ma anche cose di poco conto; valore del bottino a parte resta il danno al mezzo.

Negli ultimi anni diversi cittadini hanno subito furti del genere, ed anche i turisti, ecco perché spesso è stato rivolto un appello affinché venissero installate delle videocamere di sorveglianza, richieste ad oggi rimaste in ascoltate.

Questo weekend, quindi, è scoppiata la polemica e c’è chi parla di servizi scadenti e di poca sicurezza a fronte di un costo che non sarebbe consono.