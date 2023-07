Agropoli, infiltrazioni su edifici pubblici a causa di impianti fotovoltaici: Malandrino chiede chiarimenti

“Ci sono infiltrazioni e disagi trasudativi su coperture di alcuni edifici scolastici di pertinenza comunale; su diversi edifici pubblici, appartenenti al Patrimonio dell’Ente, insistono realizzazioni e manufatti da impianti fotovoltaici montati negli ultimi anni; tali impianti richiedono una costante e programmata manutenzione e/o monitoraggio della sicurezza edilizia in uno alla sicurezza del controllo per la sostenibilità ambientale”. Così in una nota Emilio Malandrino, consigliere comunale di Agropoli che ha presentato una interrogazione al sindaco e agli uffici comunali.

L’interrogazione del coordinatore di Forza Italia

Malandrino chiede di avere notizie sull’installazione degli impianti esistenti e quali siano funzionanti, quali siano le ditte che hanno effettuato i lavori e la documentazione in merito. Non solo: il consigliere di minoranza punta a capire se questi impianti hanno effettivamente prodotto dei risultati beneficio dell’ente.

Il commento

“Ho protocollato in data 11/07/2023 questa interrogazione a chiarimento degli impianti Fotovoltaici esistenti sugli edifici pubblici della città.

Ad oggi, come da prassi consolidata, ad esclusione della risposta del funzionario al Patrimonio del nostro Comune che si dichiara incompetente in materia e demanda la conoscenza al collega Funzionario del settore Lavori Pubblici, nessuna risposta”, ha spiegato il consigliere comunale di Forza Italia.