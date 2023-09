Ad Altavilla Silentina una raccolta di beneficenza per aiutare Carlos

Gli abitanti di Altavilla Silentina si sono attivati per aiutare un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico di grado alto e bisognoso di cure dai costi molto elevati.

L’iniziativa

La comunità, su iniziativa della cittadina Mirella Manduca, presidente dell’ASD “Le Ginestre” e zia di Marika Ruggia, giovane mamma di Carlos, questo il nome del bambino di 10 anni affetto dal disturbo, accoglierà un evento che si terrà il 24 settembre presso l’Auditorium “Antonio Casagrande” a partire dalle ore 17:30.

L’evento

All’evento parteciperà anche Carlos accompagnato dalla sua famiglia.

Durante la serata, condotta da Guido Carione e Annarita D’Andretta e pensata per regalare un momento all’insegna di, ma anche un’occasione di solidarietà, i partecipanti di tutte le fasce d’età potranno intrattenersi con l’animazione e con le esibizioni di canto e di danza.

“Carlos è un bambino molto dolce e affettuoso, ma nonostante l’impegno e i grandi sacrifici sostenuti da tutta la famiglia purtroppo non riesce a parlare. La sofferenza più grande è soprattutto vedere la sua impossibilità nel comunicare e socializzare con i suoi coetanei e con tutte le persone intorno a lui.

Attraverso l’esperienza positiva di altre famiglie con il nostro stesso problema, siamo venuti a conoscenza della terapia con le cellule staminali. Abbiamo avuto modo di confrontarci con i medici di una clinica specializzata all’estero, che ci fa ben sperare, ma la terapia in questione è molto costosa, ii preventivo che ci è stato presentato è di 20.000 euro. Da soli purtroppo non siamo in grado di affrontare questa spesa, per questo siamo qui a chiedere l’aiuto di tutti. Questa terapia potrebbe migliorare o cambiare la vita di Carlos. Aiutateci a dargli questa possibilità” hanno fatto sapere i familiari di Carlos invitando tutti a partecipare alla serata che si terrà ad Altavilla Silentina.