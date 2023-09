Bimba di 10 mesi mette in bocca una capsula di detersivo: salvata dal personale di pediatria al “Curto” di Polla

Importante salvataggio all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Una bambina di 10 mesi ha messo in bocca una capsula contenente detersivo. Nonostante i genitori avessero immediatamente tolto la capsula dalla bocca della loro bambina si sono accorti che del liquido, quindi del detersivo era fuoriuscito e probabilmente era stato ingerito.

La corsa in ospedale

Da qui la corsa verso l’ospedale di Polla, dove immediatamente la piccola è prima stata vistata dal primario del reperto di pediatria, il dott. Teodoro Stoduto, assistito dal personale del reparto. Sono stati effettuati tutti i controlli necessari ed è stata effettuata la pulizia della bocca.

Fondamentale per cercare di capire le condizioni della piccola di 10 mesi anche il supporto del personale dell’unità Operativa di otorinolaringoiatria del “Curto” di Polla.

Il trasferimento al Santobono

Una volta accertate che le sue condizioni fossero stabili è stato disposto, per un maggiore monitoraggio del quadro clinico il trasferimento in ambulanza all’ospedale Santobono di Napoli. Fortunatamente non versa in pericolo di vita.