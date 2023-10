Ad Agropoli la presentazione del nuovo libro: “Il Senso delle Istituzioni”

Sabato, 14 ottobre, alle ore 18.00 ad Agropoli , presso la libreria Mondadori in Piazza Vittorio Veneto, si presenterà l’ultimo libro dell’avv. Arnaldo Miglino : “ Il senso delle Istituzioni”. L’autore, già Docente di Istituzioni di diritto pubblico all’Università di Roma “La Sapienza”, dialogherà con Nicola Lettieri .

Nel testo si conduce un’indagine sul significato delle istituzioni che si avvale anche dell’apporto di scienze non giuridiche: etologia, zoologia, antropologia culturale, psicologia, sociologia, epistemologia. Nonostante i vari apporti tecnici e la novità dell’impostazione, con finalità dottrinaria, il saggio mantiene un taglio divulgativo.

Soddisfazione da parte dell’autore

L’autore si dichiara soddisfatto della sua ultima opera: “Ci tengo a ribadire –continua Miglino– che non è facile per chi studia concetti e linguaggi di una determinata materia padroneggiarne altri a essa estranei. Si può andare incontro a incomprensioni o errori; tuttavia, vale la pena cercar di mostrare, ancora una volta, quanto la commistione tra vari ambiti culturali possa risultare utile o, almeno, intrigante. Il mio proposito è avviare un dibattito in materia senza che lo impedisca la paura di sbagliare. Il sapere si sviluppa sempre per tentativi ed errori.”

Una dedica accorata

Il libro è dedicato a Orazio Miglino (Docente alla Federico II di Psicologia dello sviluppo), che non è un parente dell’autore, ma “un amico, studioso appassionato, ricercatore brillante e visionario, maestro attento e generoso, riferimento costante per studenti e giovani ricercatori. La sua scomparsa -continua Arnaldo Miglino- è una grande perdita per la comunità scientifica e accademica nazionale a cui il professore ha contribuito generosamente come Presidente dell’AISC (Italian Association of Cognitive Sciences)“.