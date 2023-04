Accoltellamento ad Agropoli, individuato aggressore

Non è in pericolo di vita ma resta ricoverato in gravi condizioni il ventunenne di nazionalità marocchina rimasto ferito in seguito ad un accoltellamento avvenuto nel primo pomeriggio di ieri ad Agropoli, in una abitazione di via Belvedere. I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno individuato colui che sarebbe il suo aggressore, un connazionale di 28 anni.

Accoltellamento ad Agropoli: individuato presunto aggressore

Stando alle prime ricostruzioni dopo l’accoltellamento lo straniero si sarebbe allontanato dal posto. I militari, prontamente intervenuti, hanno avviato le indagini e ascoltato le testimonianze dei presenti che hanno saputo fornire indicazioni su quanto accaduto.

Ci sarebbe stato un diverbio a margine del quale il ventunenne è stato colpito con fendenti al torace e agli arti inferiori. I sanitari del 118 hanno soccorso il malcapitato trasferendolo in codice rosso presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove attualmente è ricoverato per le profonde ferite da taglio riportate.

Il 28enne è stato intercettato poco dopo e dovrà rispondere dell’accaduto. Non è chiaro il motivo per cui si sia innescata la lite.

La dinamica

I due nordafricani vivono insieme nello stesso appartamento sito proprio in via Belvedere, in località Moio.

Ieri si trovavano insieme ad altri amici per un momento conviviale, a margine del quale è scoppiata la bagarre. I carabinieri hanno da subito avviato le indagini e ascoltato gli amici dei due i quali hanno fornito le indicazioni utili a ricostruire l’accaduto.