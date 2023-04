Paura ad Agropoli, accoltellamento tra extracomunitari. Indagini in corso

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi ad Agropoli. La tranquillità della frazione Moio, infatti, è stata interrotta dall’ intervento di Carabinieri e ambulanze a sirene spiegate.

La ricostruzione

I militari sono stati allertati in seguito ad un accoltellamento avvenuto presumibilmente tra due extracomunitari. Un uomo di nazionalità nord africana di 23 anni è rimasto ferito da diversi fendenti.

I soccorsi

Immediatamente soccorso dei sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Non è stato possibile rintracciare, nelle vicinanze il suo aggressore. Si sospetta un connazionale, ma al momento non vi è certezza.

Indagini in corso

I Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini del caso e hanno ascoltato i testimoni presenti, in particolare gli avventori di un noto bar della zona. Questi avrebbero indicato l’identità dell’aggressore. Avviate anche le ricerche su tutto il territorio comunale.

Da comprendere cosa è avvenuto e quali siano i motivi per cui si è innescata la lite tra il nord africano e il suo aggressore. Quest’ultimo ha riportato ferite alle gambe e al torace, ma non ha chiarito le ragioni che hanno portato all’accoltellamento.