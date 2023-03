Lite tra padre e figlio, spunta una motosega: giovane ferito

Prima una lite furibonda poi la colluttazione. Ferito con la motosega un giovane di Serre. È successo nelle ultime ore nel centro alburnino dove, in una abitazione rurale, un padre e un figlio hanno discusso per motivi al vaglio degli inquirenti.

La ricostruzione dei fatti

La ricostruzione dell’accaduto è ancora frammentaria ma sembrerebbe che l’anziano padre improvvisamente abbia azionato una motosega e inveito contro il figlio che cercando di difendersi sarebbe rimasto ferito ad un braccio.

I soccorsi

Immediatamente soccorso il giovane è stato portato in ospedale ad Eboli dove i camici bianchi hanno praticato le prime necessarie cure. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini

Gli inquirenti sono a lavoro per ristabilire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento c’è il massimo riserbo sulla vicenda.