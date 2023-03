Questione ospedale: la parola al sindaco di Eboli Mario Conte

Dissenso e disappunto da parte del primo cittadino di Eboli, Mario Conte.

La nota stampa

“Intendo manifestare il nostro dissenso e una dura disapprovazione sulle decisioni che sembrerebbero essere state prese nel prossimo atto aziendale. Circola la notizia di un accorpamento del reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Eboli a quello di Battipaglia.

Tale scelta, se rispondente al vero, risulterebbe del tutto irrazionale e non giustificata, in considerazione della quantità e della qualità degli interventi chirurgici eseguiti dal reparto ebolitano, circa 600 all’anno, oltre alle migliaia di consulenze che sarà impossibile svolgere tutte a Battipaglia.

I disagi

L’accorpamento, lungi dal razionalizzare e rendere più efficiente il servizio ai cittadini, determinerà – così come già accaduto con i reparti di Ginecologia e Pediatria – un nuovo esodo sanitario: i pazienti dovranno andare in altri Ospedali della Provincia (o fuori dalla stessa), perché Battipaglia non sarà in grado di soddisfare tutte le richieste.

Non è dato comprendere in base a quali criteri e logiche si assumano certe decisioni“.