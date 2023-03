Accadde oggi, avvenimenti, notizie, curiosità e Santi del 5 marzo | Ecco l’Almanacco

Ciao amici lettori! Oggi è il 5 marzo, un giorno che ha visto accadere molti eventi importanti, che ha visto nascere persone famose e che ha anche celebrato i Santi.

Scopriamo insieme cosa è successo il 5 marzo nel corso degli anni

Partiamo dai Santi, il 5 marzo è dedicato a San Giovanni Giuseppe della Croce e Sant’Adriano. Un francescano spagnolo che visse nel XVIII secolo. Questo Santo dedicò la sua vita alla preghiera e alla cura dei malati, soprattutto in tempo di epidemie.

Parlando di avvenimenti storici, il 5 marzo 1946 fu proclamata la Repubblica in Italia, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo fu un evento molto importante per il nostro paese, che da allora ha avuto una forma di governo democratica.

La nascita dei Promessi Sposi

E ora veniamo alle notizie curiose! Sapete che il 5 marzo è stata la data di nascita di uno dei capolavori della letteratura italiana? Sì, sto parlando de “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, che nacque proprio in questo giorno del 1785.

Ma non finisce qui, il 5 marzo del 1933 fu inaugurato il primo “Drive-in” al mondo, un luogo dove si poteva assistere ai film comodamente seduti in macchina. Un’idea che si è diffusa in tutto il mondo e che è ancora molto popolare.

Insomma, il 5 marzo è stato un giorno pieno di avvenimenti importanti, di nascite di persone famose e di notizie curiose. Spero che questo articolo vi abbia fatto scoprire qualcosa di nuovo e che vi abbia incuriosito a scoprire di più su questo giorno così interessante.