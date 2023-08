A Sicignano degli Alburni 700 mila euro per l’efficientamento energetico

I lavori, immediatamente canteriabili, sono stati finanziati con risorse del POR FESR 2014/2020 per un importo totale di 700.017,42 euro. La Direzione Generale Governo del Territorio ha provveduto a istruire e valutare le richieste, approvando un primo elenco di istanze pervenute entro il 13 giugno 2023 Il progetto redatto dai tecnici dell’ente era stato ritenuto ammissibile a finanziamento il sei luglio scorso. A risultare beneficiari di fondi tramite tale misura di finanziamento, sono stati, in totale, ventisette comuni della regione Campania tra cui quello di Sicignano degli Alburni.

Lo start dei lavori: qui i dettagli

La notizia è stata data ai cittadini dal sindaco, Giacomo Orco che ha annunciato che tutti i lavori saranno effettuati a partire dal mese di settembre. Grazie a tali lavori l’ente potrà godere di diversi benefici sia per quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento, a seconda della stagione e del clima, degli ambienti della sede comunale, sia in termini di risparmio economico.

L’efficientamento energetico

Non si tratta del primo comune del territorio che intraprende lavori di efficientamento energetico. Tali misure, infatti, sono rese necessarie sia dalla necessità di avere un impatto minore sull’ambiente si dal esigenze di tipo economico. A imporre attenzione ai consumi, non solo per i cittadini ma anche per gli enti, l’aumento del costo dell’energia