Sono diverse le azioni amministrative effettuate dal sindaco di Laurino, Gregorio Romano, per il borgo dell’entroterra cilentano: efficientamento energetico per il teatro, ammodernamento del centro di raccolta dei rifiuti, con le isole ecologiche nei centri abitati, la sistemazione delle strade e diversi altri lavori pubblici, questi alcuni argomenti messi in evidenza dal sindaco Gregorio Romano ai microfoni di InfoCilento.