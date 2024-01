A Roscigno si lavora per la messa in sicurezza del territorio

Sono molteplici gli interventi in corso sul territorio comunale di Roscigno ed a breve ne partiranno altri. Si è inteso intervenire soprattutto sulla messa in sicurezza del territorio.

Le opere in corso

Nello specifico l’Ente alburnino sta provvedendo all’intervento di ripristino Vallone Maiuri; all’intervento in località Sant’Andrea per la mitigazione del rischio idrogeologico; alle opere centro abitato per la mitigazione del rischio idrogeologico; alla riqualificazione della casa di riposo.

Inoltre sono stati aggiudicati i lavori sulla strada Fangiola, sulla strada San Francato e sulla strada Santa Barbara oltre a quelli di intervento e ripristino su fognatura Tufalo.

Infine la prossima settimana partirà l’intervento sull’edificio che ospiterà il futuro museo archeologico.

Il commento del sindaco

«Se vogliamo fare turismo e vogliamo proporre il nostro territorio come riferimento storico e culturale – chiosa il sindaco di Roscigno Pino Palmieri – la prima cosa è metterlo in sicurezza».