A Roscigno nasce il Museo Archeologico

ROSCIGNO. Nasce il Museo Archeologico di Roscigno-Monte Pruno. Nella giornata di ieri, infatti, il comune, guidato dal sindaco Pino Palmieri, ha concluso un iter che durava dal 1994 con la proposta per la creazione di un laboratorio archeologico.

Nel corso degli anni tante sono state le iniziative di scavo e rinvenimento di reperti, anche ad opera del MIBACT, tanto che nel 2015 fu dato impulso a lavori di realizzazione di opere di sentieristica e accoglienza turistica al fine di rendere fruibile il pianoro di Monte Pruno.

La sede del Museo Archeologico di Roscigno Monte Pruno sarà al piano terra dell‘ex scuola Materna in via Quattro Novembre: ora si attende il riconoscimento da parte delle istituzioni sovraordinate per poter inaugurare la struttura, con la quale Palazzo di Città punta a “potenziare la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico”.

Il progetto relativo ai lavori per il museo ha previsto una spesa di circa 90.000 euro.