A Padula si celebra la storica direzione nazionale del Psi del 1981

Sabato 16 dicembre, Padula si prepara a rivivere un momento storico: la direzione nazionale del Psi, guidata da Bettino Craxi, avvenuta il 13 dicembre 1981. Questa giornata speciale sarà caratterizzata da diverse iniziative che celebreranno l’evento.

Rivisitando la storia

La giornata inizierà alle 11 con l’inaugurazione della mostra #125 Avanti! presso la Sala Sanseverino in Viale Certosa. La mostra, composta da quattordici pannelli, celebrerà il giornale socialista Avanti! e rimarrà in esposizione per l’occasione.

Programma dei lavori

Alle 18 prenderà il via la sessione istituzionale con i saluti della Sindaco di Padula, Michela Cimino, seguiti dai dirigenti locali, Conantonio D’Elia e Domenico Quaranta. Successivamente, Pasquale Sorrentino e Andrea Volpe terranno le relazioni introduttive sui temi del municipalismo socialista e delle proposte di legge regionali.

Conclusioni

La giornata si concluderà con l’intervento di Bobo Craxi, 42 anni dopo quello di suo padre, e il discorso di chiusura del segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio. L’evento ha lo scopo di essere un’occasione unica per rivivere un momento significativo della storia politica italiana e rafforzare i legami con la comunità socialista.