Il PSI italiano si riunisce, dopo 42 anni, alla Certosa di Padula

A seguito della prima riunione del Centro Zona PSI del Vallo di Diano, sono stati nominati Coordinatore di zona, Conantonio D’Elia e Segretario, Domenico Quaranta. I socialisti valdianesi sono a lavoro per il prossimo appuntamento fissato per il 13 dicembre. Si terrà nel Vallo di Diano, infatti, come annunciato dal Segretario Nazionale del Partito Socialista, Enzo Maraio, la prossima Direzione Nazionale del PSI. La location scelta per l’evento è la Certosa di San Lorenzo a Padula. La Direzione Nazionale del partito si riunirà nuovamente nel Vallo di Diano, dopo 42 anni. All’epoca Bettino Craxi scelse proprio la meravigliosa Certosa di Padula per riunire i vertici del PSI.