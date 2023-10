Il Partito Socialista si incontra a Teggiano per presentare il “Centro Zona del Partito Socialista Italiano del Vallo di Diano”

Oggi pomeriggio, in piazza San Marco del Comune di Teggiano, alle 17.30, si terrà la presentazione del “Centro Zona del Partito Socialista Italiano del Vallo di Diano” alla presenza del Segretario provinciale Silvano Del Duca e del Segretario nazionale del PSI, Enzo Maraio.

Le dichiarazioni

“L’obiettivo, spiega una nota dei socialisti, è quello di tradurre le grandi battaglie di progresso sociale che il Vallo di Diano ha vissuto grazie alla radicata presenza del PSI, in azioni attuali che gli amministratori, gli iscritti e i simpatizzanti del partito metteranno in campo per aprirsi all’ascolto del territorio, richiamando a raccolta tutte le anime socialiste in un grande progetto di rilancio del PSI, così come tracciato dal Segretario nazionale Enzo Maraio con gli Stati Generali del Socialismo”.