A Castelcivita cittadini volontari piantano fiori in paese

Il sindaco di Castelcivita, Antonio Forziati, ha rivolto un plauso ai cittadini che, nei giorni scorsi, hanno investito il loro tempo libero per dedicarsi alla piantumazione di fiori e di piante ornamentali lungo viale della Rimembranza. Si tratta del viale che conduce presso il cimitero del comune cilentano.

L’iniziativa dei cittadini di Castelcivita

Le piantine messe a dimora sono state donate al comune da un’azienda del settore floreale e i cittadini hanno colto l’occasione per offrire il loro contributo al paese.

Piantando i fiori, i tanti volontari intervenuti, non solo hanno conferito nuova vivacità al viale ridandogli bellezza, luce e colore, ma hanno dimostrato un enorme senso di comunità lavorando ininterrottamente con grande spirito di squadra.

“I nostri cittadini volontari sono stati mossi solo dall’amore per il proprio paese e sono, dunque, un modello da prendere come esempio. Ringrazio di cuore quanti hanno contribuito a dare vita a questa bellissima pagina della nostra comunità” ha fatto sapere, dimostrando gratitudine ed entusiasmo, il primo cittadino di Castelcivita che ha annunciato che, proprio presso l’area vicina al cimitero, dovranno essere effettuati ulteriori interventi di miglioramento per i quali l’ente comunale si sta già attivando.