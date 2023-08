Altavilla Silentina. Ladri di fiori. Sradicate piantine a cittadini privati

I ladri non si limitano a portare via gli oggetti di valore, ma talvolta prelevano dalle abitazioni private e dai luoghi pubblici anche piante e fiori dal valore irrisorio. E’ quanto denunciato da A.D.S. di Altavilla Silentina che si è vista privata di alcuni fiori che aveva pianto dinanzi alla sua abitazione: “Mi piacciono tantissimi i fiori e faccio sacrifici per mantenerli vivi in quanto alla loro cura dedico il mio tempo libero, eppure dovrò limitarmi perché questi fiori mi vengono spesso rubati” è quanto denunciato pubblicamente dalla donna altavillese.

Non si tratta di un caso isolato

Si tratta di piantine che costano pochi centesimi, ma nonostante ciò non vengono risparmiate dai ladri o, forse, dagli incivili. “Ci si lamenta del poco impegno delle persone per abbellire le strade in cui vivono, ma questi fenomeni ci frenano dal farlo” ha continuato la signora. A quanto pare non è l’unico episodio avvenuto nella zona ed altri furti di fiori sarebbero avvenuti, di recente, nella piazzetta del centro storico altavillese e nella strada di un’altra abitazione privata dove le piantine sono state staccate e spezzettate e persino alcune pale che reggevano le piante di fichi d’india sono state staccate e tagliate con un coltello.

Un fenomeno allarmante

Il fenomeno è allarmante in quanto alcuni cittadini hanno testimoniato che questi atti di vandalismo avvengono anche presso il cimitero. “A pensare che se ci chiedono una pianta siamo felicissimi di donarla, che senso hanno questi gesti?” hanno concluso indignati alcuni cittadini.