I cieli di Altavilla Silentina si colorano con le opere d’arte all’uncinetto

Altavilla Silentina diventa un museo a cielo aperto grazie a delle vere e proprie opere d’arte realizzate dal gruppo delle cosiddette “uncinettine” nato da un’idea di Loredana Adami.

Si tratta di un gruppo di persone che con grande spirito di collaborazione è riuscito a realizzare dei centrini all’uncinetto perfetti per essere installati per le vie del paese in modo da abbellirlo e da renderlo a prova di foto.

Sono ventisette le persone che hanno lavorato sacrificando il proprio tempo libero per portare avanti l’iniziativa denominata “Coloriamo il centro storico”.

L’iniziativa

Installati da pochi giorni per le vie del borgo antico di Altavilla Silentina, i grandi e colorati centrini all’uncinetto, sono già stati apprezzate da tante persone che ne hanno riconosciuto e ammirato la bellezza e si sono complimentate per il lavoro svolto.

Le dichiarazioni

“Siamo entusiasti di questa iniziativa promossa e finanziata dal comune di Altavilla Silentina e che, di certo, porterà nuova vita e colore al cuore della nostra città. Si tratta di un gesto creativo ed innovativo che ci ha permesso di rivestire il cielo del nostro affascinante centro storico con le meravigliose opere realizzate grazie alla maestria delle “uncinettine” e che ha coinvolto anche artisti locali e appassionati di uncinetto” con queste parole l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Cembalo ha presentato con l’iniziativa sostenuta.

“Questa iniziativa abbraccia la creatività e l’inclusione ed oltre ad impreziosire il nostro ambiente urbano, rafforza il senso di appartenenza e orgoglio della comunità” hanno concluso all’unanimità gli amministratori invitando tutti a far visita al centro storico per ammirare l’opera realizzata.