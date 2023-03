350mila euro per ristrutturare la Palestra dell’IC Matteo Ripa di Eboli

Si rifà il look la palestra dell’IC Matteo Ripa.

Il progetto appena finanziato prevede l’adeguamento sismico della palestra a partire dalle fondazioni fino al consolidamento strutturale con iniezioni di cemento, il rifacimento dei locali spogliatoio e dei bagni con adeguamento alle esigenze di persone con disabilità, la rifunzionalizzazione del cortile attraverso il rifacimento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche, un nuovo impianto elettrico con illuminazione esterna, la pavimentazione del cortile.

Le altre opere per l’IC Matteo Ripa

Lo stesso istituto è stato interessato anche da importanti lavori della copertura del tetto che oltre ad assicurare una corretta impermeabilizzazione ne migliora anche l’efficienza energetica attraverso la posa di particolari pannelli in EPS.

L’importo dei lavori già eseguiti ammonta a circa 60mila euro. Sempre alla Matteo Ripa sono stati anche realizzati i lavori di abbattimento delle barriere acustiche di 4 aule per agevolare la didattica di bambini con problemi di disabilità.

Il programma ‘Eboli accessibile’, che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche delle scuole e dei marciapiedi della città di Eboli, continuerà nei prossimi mesi, interessando altri plessi scolastici ed il rifacimento di diversi ‘scivoli’ non a norma.

Gli altri cantieri per le scuole

Conclusi, infine, anche i lavori di copertura dell’ I.C. Giacinto Romano, per un importo complessivo di circa 43mila euro. Anche in questo caso sono stati posati i pannelli in Eps e riqualificati anche i corridoi e le aule.