Sala Consilina: torna la Rassegna di Danza Federica Tropiano, in palio 4 borse di studio

Domenica 24 marzo 2024 a partire dalle 18:30 si terrà la Rassegna di Danza Federica Tropiano presso il Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina. Per il secondo anno consecutivo l'Associazione 21 Passi ha organizzato la rassegna di ballo per celebrare la passione per la danza e ricordare la giovane ballerina di Teggiano, Federica Tropiano, scomparsa tragicamente nel 2020.

In palio 4 borse di studio

La Rassegna è finanziata grazie alla Borsa di Studio Federica Tropiano, istituita grazie alla raccolta fondi avviata immediatamente dopo la scomparsa di Federica e alimentata dalle varie iniziative dell'Associazione e dal sostegno di numerose aziende.

Più di cento tra ballerini e ballerine si esibiranno sul palco dello “Scarpetta”, competendo per vincere una delle borse di studio in palio. Gli stili di danza in rassegna includono il Moderno, il Contemporaneo, l'Hip Hop e, per la prima volta quest'anno, il Latino.

Una giuria di alto profilo composta da Gabriele Manzo, Demis Autellitano e Antonio Barone, che tornano a far parte dell'evento per il secondo anno consecutivo, sarà affiancata dal giudice internazionale Little Phil Mungiele, rinomato coreografo che ha collaborato con artisti del calibro di Justin Timberlake, Mariah Carey e Craig David, nonché giudice durante l'edizione di Amici 21/22.

In palio borse di studio fino a 1.200€ . Inoltre, quest'anno, i partecipanti avranno l'opportunità di prendere parte a stage con i maestri Gabriele Manzo e Demis Autellitano, per affinare e perfezionare la propria danza. La direzione artistica è affidata a Jennifer Saia.

L'evento sarà presentato da Zenda Cimino e Pasquale Sorrentino, con la partecipazione di tre giovani talenti valdianesi: Annalucy Menafra, Manuela Cantelmi e Giuseppe Romano.

“Il nostro obiettivo è di supportare concretamente i sogni dei giovani che amano la danza come Federica – commenta Ilaria Tropiano, presidente dell'Associazione – e quest'anno abbiamo cercato di farlo ancora di più organizzando gli stage, dando l'opportunità speciale di studiare con dei maestri professionisti a livello nazionale e internazionale. Siamo felici di aver organizzato la Rassegna per il secondo anno consecutivo e speriamo, il 24 marzo, di vedere una partecipazione altrettanto numerosa come l'anno scorso.”

Appuntamento dunque il 24 Marzo 2024 presso il Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina per una serata all'insegna dell'arte e del talento, in ricordo di Federica.