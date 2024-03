La Comunità Montana Vallo di Diano incontra gli Studenti del Pisacane di Padula

La Comunità montana Vallo di Diano incontra gli studenti del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula. L'appuntamento tra istituzione territoriale e mondo della scuola è stato reso possibile ieri mattina dal progetto I. S. A. – Inclusione Sostegno ed Aiuto portato avanti dalla cooperativa sociale Il Sentiero con la cooperativa L'Opera di un Altro, insieme ai partner degli istituti Omnicomprensivo di Padula ed “A. Sacco” di Sant'Arsenio.

“È sempre stimolante per noi incontrare i più giovani che vedono il mondo delle Istituzioni e della Politica molto distanti” ha dichiarato Francesco Cavallone, presidente della Comunità montana Vallo di Diano, relatore di giornata con l'assessore Antonio Pagliarulo “è stato un piacere rispondere alle loro domande ed illustrare loro l'ampio ventaglio di competenze ed iniziative che mettiamo in campo nella gestione del nostro territorio. Dai servizi di bonifica montana ed antincendio boschivo, poco vistosi ma sicuramente preziosi, a tutto quanto stiamo attuando nell'ambito del rilancio del commercio tradizionale e del turismo. In particolare, queste ultime due azioni, ci vedono impegnati al massimo per garantire loro il diritto alla permanenza ed all'occupazione nel Vallo di Diano dopo gli studi”.

Gli interventi

Dalle 11:30 presso il Liceo Scientifico Statale “Carlo Pisacane” sono intervenuti anche Marilena Viggiano, dirigente scolastico dell'istituto omnicomprensivo di Padula, don Vincenzo Federico, parroco Chiesa Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Padula. I lavori sono stati coordinati da Stefania Marino, giornalista.