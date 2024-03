Comunità Montana Vallo di Diano e Unpli Salerno: un’intesa per valorizzare il territorio

Un protocollo d'intesa per la promozione del turismo e delle tradizioni locali è stato siglato ieri a Padula tra la Comunità Montana Vallo di Diano e l'Unpli Salerno. L'obiettivo è quello di valorizzare il “grande patrimonio culturale dell'Italia cosiddetta ‘minore', con particolare attenzione ai piccoli Comuni e alle aree interne della provincia salernitana.

Un tavolo di concentrazione per la promozione del territorio

L'accordo prevede l'istituzione di un tavolo di concertazione che si riunirà due volte l'anno per mettere a punto strategie comuni e realizzare iniziative concrete. L'Unpli Salerno, attraverso le sue Pro Loco affiliate, si impegna a collaborare con la Comunità Montana su diverse tematiche, tra cui:

Promozione del patrimonio turistico locale, con particolare attenzione a quello gastronomico e naturalistico; Valorizzazione delle attività realizzate dalla Comunità Montana sul territorio; Organizzazione di eventi e manifestazioni; Coinvolgimento dei cittadini e dei turisti nella scoperta del territorio.

La Comunità Montana mette a disposizione le sue conoscenze e competenze

La Comunità Montana, da parte sua, si impegna a mettere a disposizione delle Pro Loco del Vallo di Diano le sue conoscenze e competenze in materia di turismo. In particolare, l'Ente montano metterà a disposizione: Una sezione del proprio portale web dedicata alle attività delle Pro Loco; I propri canali social (Facebook e Instagram) per promuovere le iniziative delle Pro Loco; Supporto tecnico e organizzativo per la realizzazione di eventi e manifestazioni.

Un'occasione per lo sviluppo del turismo locale

“Stiamo cercando di mettere insieme tutti gli operatori locali che si occupano di turismo”, ha dichiarato Antonio Pagliarulo, assessore con delega al Turismo della Comunità Montana. “La convenzione appena stipulata ci permette di programmare gli eventi nei singoli territori, avvalendoci del saper fare delle Pro Loco che da sempre propongono eventi autentici ed attrattivi in tutti i periodi dell'anno, in special modo l'estate. Siamo grati all'Unpli per la collaborazione convinti che da iniziative concertate come quella di ieri si arriverà ad un'offerta turistica completa e variegata, in grado di svolgere un ruolo da protagonista nell'economia del territorio”.