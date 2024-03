Agropoli: torna la “Festa dell’albero”, a Trentova – Tresino la piantumazione di 200 piantine

E' in programma per giovedì 21 marzo ad Agropoli la piantumazione di 200 piantine per un impianto di siepe e 10 alberi da frutto presso il centro visite Trentova, nell'ambito di un progetto di rilancio e valorizzazione dell'area. La giornata è organizzata dalla sezione Legambiente di Agropoli in sinergia con il CERVENE (Centro Regionale Emergenze Veterinarie), in collaborazione con l'amministrazione comunale e il Liceo Alfonso Gatto.

L'importanza degli alberi

Gli alberi sono preziosi alleati contro la crisi climatica e forniscono importanti servizi eco sistemici. Grazie alla loro presenza gli spazi verdi urbani possono essere rigenerati, contribuendo al benessere dei cittadini.

Il programma

Il programma prevede la piantumazione degli alberi a partire dalle ore 9.30 con la presenza degli amministratori comunali, gli studenti del Liceo Gatto. Inoltre sarà inaugurata la sala lettura nell'ambito del progetto 2030 dell'Unione Europea, con una piccola biblioteca con testi e riviste sul cambiamento climatico e sull'ambiente a disposizione di tutti i cittadini.

Appuntamento con un escursione tra i sentieri

Successivamente è in programma un trekking nell'area Trentova – Tresino nel Parco Nazionale Cilento, Diano e Alburni, splendido sentiero naturalistico, mare incontaminato, ricco di biodiversità che, prossimamente, sarà oggetto di risistemazione ecosostenibile da parte delle Amministrazioni Comunale di Agropoli e Castellabate con il contributo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.