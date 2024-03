Protezione Civile di Campagna: al via la campagna di reclutamento per nuovi volontari

Nuova campagna di reclutamento per la Protezione Civile di Campagna: i cittadini dai 16 anni in su possono candidarsi per diventare volontari. “C'è bisogno di nuove energie per rafforzare il nostro gruppo e continuare a svolgere al meglio le tante attività di cui ci occupiamo” ha dichiarato Gelsomino Iurio, coordinatore del Nucleo Comunale di Protezione Civile.

Dalle emergenze all'assistenza, un impegno costante sul territorio

Le squadre operative del Nucleo sono impegnate quotidianamente in diverse attività, dalla gestione di situazioni di emergenza all'assistenza alla popolazione in caso di eventi calamitosi.

Dallo scorso anno, il Nucleo è anche iscritto nell'elenco regionale dei volontari addetti all'antincendio boschivo: 8 volontari sono stati opportunamente formati con corsi regionali specializzati.

Formazione e specializzazione per un servizio sempre più efficiente

Particolare attenzione è rivolta all'attività formativa ed esercitativa, con l'obiettivo di professionalizzare i volontari e di creare squadre specializzate in diversi settori, tra cui:

Soccorso primo intervento

Antincendio boschivo

Pilotaggio di droni

Formazione e sviluppo

Educazione civica per le nuove generazioni

Dallo scorso febbraio, il Nucleo Comunale di Protezione Civile è impegnato in un progetto di educazione civica in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Campagna Capoluogo. Il progetto, denominato “COMINCIAMO DA NOI“, ha l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sulle buone pratiche di Protezione Civile e sui rischi che potrebbero verificarsi sul territorio.

Come candidarsi:

Per candidarsi come volontario, è possibile compilare il modulo online all'indirizzo: https://forms.gle/DU6dWQBx694t5aXa8.