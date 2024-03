Eboli: tentato furto al negozio di fiori al cimitero

Non c’è tregua a Eboli stretta nella morsa di una micro delinquenza che sembra dilagare. L’ultimo episodio in ordine di tempo è stato messo a segno in un negozio di fiori nei pressi del cimitero cittadino.

I fatti

In via Ugo Foscolo i ladri avrebbero agito la notte scorsa. Hanno provato ad intromettersi nel negozio di fiori e articoli per il camposanto. Ma evidentemente qualcosa è andata storta.

Manomessa la serranda principale e la serratura probabilmente spaventati da qualcosa si sono dati alla fuga senza, per fortuna, riuscire ad entrare nell’esercizio commerciale e portare a segno il colpo.

Le dichiarazioni

«Io cosa posso avere di valore nel mio negozio vendo fiori, piante e cera per il cimitero», lo sfogo amaro della titolare che giunta poco fa sul posto come ogni mattina ha fatto l’amara scoperta.

A Eboli c’è indignazione e rabbia. Anche la giornata di ieri con la tentata rapina al negozio di viale Amendola ha fatto esasperare gli animi.