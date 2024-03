Sapri, tentato furto alla farmacia dell’ospedale: ladri messi in fuga dal sistema di videosorveglianza

Tentano di rubare nella farmacia presente all’interno distretto Sanitario di Sapri. Ladri messi in fuga dal servizio di videosorveglianza presente all’interno del locale della farmacia. L’episodio è avvenuto nelle prime ore della serata di ieri intorno alle 20. I malviventi hanno tentato di forzare l’ingresso della farmacia per poi rubare tutti i medicinali presenti al suo interno. Ma fortunatamente, questa volta; le cose sono andate diversamente.

Ladri messi in fuga dal sistema di videosorveglianza

Le telecamere si videosorveglianza hanno messo in fuga i malviventi che non sono riusciti ad accedere nello stabile. Scattato l’allarme, sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione guidati dal Luogotenente Pietro Marino. I militari hanno subito rilevato tutti i dettagli per risalire agli autori del furto sventato.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno disposto anche l’acquisizione delle immagini delle videocamere che hanno ripreso i malviventi che sono riusciti però a darsi alla fuga. Intanto proseguono le indagini serrate da parte delle forze dell’ordine che sono sulle tracce dei ladri.