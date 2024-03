Emergenza furti ad Albanella: rubata una Fiat Panda

Sembra non esserci pace per i cittadini di Albanella che da mesi, oramai, vivono nell’incubo dei furti. Durante la scorsa primavera sono state tantissime le case svuotate dai ladri ed ieri sera, dallo spazio antistante ad un’abitazione sita nel centro della frazione di Matinella, è stata portata via una Fiat Panda bianca. I proprietari hanno diffuso l’appello affinchè se qualcuno dovesse avvistare l’auto, targata FA075SS, possa tempestivamente avvisare le forze dell’ordine.

Non si placa l’ondata di furti

Non è la prima volta che, in quella zona, nonostante si tratti di una zona centrale e molto trafficata, si verificano fenomeni del genere, diverse sono le segnalazioni riguardo a ladri che hanno messo a segno dei furti arrampicandosi persino dalle grondaie dei palazzi. Il furto della vettura, con ogni probabilità, è avvenuto molto tardi, quando i residenti dormivano.

Rabbia e indignazione tra i cittadini

Indignazione tra i cittadini che continuano a chiedere l’incremento dei controlli su tutto il territorio.