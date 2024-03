Principio di incendio su un autobus in Costiera Amalfitana, a bordo anche studenti

Paura questa mattina a Maiori dove, poco dopo le 7, si é verificato un principio di incendio a bordo di un autobus di linea di Sita Sud. All’interno del mezzo, proveniente da Tramonti, diversi studenti diretti a scuola.

I fatti

Resosi conto di quanto stava accadendo, una volta viste le scintille che uscivano dal vano posteriore, il conducente ha fatto prontamente scendere i giovani sulla strada, accostando in località Casa Imparato. Poi ha preso l’estintore presente sul mezzo di trasporto ed ha spento le fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto gli agenti di Polizia locale per la gestione della viabilità. Inevitabili rallentamenti al traffico veicolare visto anche l’orario di punta. Il bus è stato poi rimosso per consentire il ripristino della circolazione.