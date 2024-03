Giungano, giostra del parco pubblico vandalizzata. È la seconda volta in pochi giorni

Il sindaco di Giungano, Giuseppe Orlotti, ha lanciato un appello ai cittadini affinché rispettino i beni pubblici. Il messaggio, arrivato dal sindaco questa mattina, è stato lanciato dopo l’ennesimo atto vandalico.

La segnalazione

L’amministrazione comunale, poche ore fa, ha dovuto, infatti, prendere atto del gesto compiuto da ignoti presso il parco giochi sito nel Centro Sportivo San Giuseppe, che giornalmente viene utilizzato dai bambini, dalle famiglie e dagli anziani.

Nel parco è stata danneggiata una delle giostre prese già di mira qualche giorno fa.

“Sarei curioso di conoscere il motivo della rabbia, della noia o del desiderio di apparire in modo così sbagliato, in maniera balorda, che spinge a rovinare il bene comune e a togliere il giusto decoro alla comunità.

Non voglio generalizzare, ma a causa del comportamento incivile di pochi, ho pensato di richiamare l’attenzione verso le regole del vivere civile.

Invito tutti a ricordare che il bene pubblico è di tutti e che il rispetto delle regole è alla base della convivenza civile. Quella giostrina, che qualche sera addietro era stata sfondata e che avevamo riparato, non potrà permettere ai bimbi, temporaneamente, di giocarci” ha affermato Orlotti ricordando che i soldi spesi per riparare i beni pubblici rovinati appartengono anche ai cittadini.