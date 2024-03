La banda dell’Audi A6 colpisce ancora: supermercato svaligiato a Eboli

Ancora un colpo della banda dell’Audi A6. I malviventi, a bordo della loro auto, hanno preso di mira il supermercato Deco di via Serracapilli ad Eboli, portando via 3mila euro in contanti dalle casse.

Il bottino e le indagini

Il bottino, seppur non ingente rispetto ai 20mila euro della rapina al bar dell’Hotel Mary a Campagna di qualche giorno prima, non lascia indifferenti le forze dell’ordine. I carabinieri di Eboli, agli ordini del capitano Greta Gentili, stanno indagando sull’episodio e sono alla ricerca di telecamere della videosorveglianza privata che possano fornire utili elementi di indagine.

Un modus operandi collaudato

I rapinatori, come accaduto in altri colpi recenti, indossavano tute nere e passamontagna integrali, rendendo difficile la loro identificazione. Le loro sagome, però, potrebbero fornire agli investigatori qualche indizio utile.

Quarto colpo in pochi giorni

Quello al Decò è il quarto colpo messo a segno dalla banda dell’Audi A6 in pochi giorni tra Eboli e Campagna. In precedenza, i malviventi avevano preso di mira una tavola calda, un hotel e il bar dell’Hotel Mary.