Riordinotto: l’uovo di Pasqua che fa bene al cuore e alla ricerca

La Fondazione Emanuele Scifo e la Cooperativa sociale Il Cantico onlus presentano “Riordinotto”, l’uovo di cioccolato amico del bambino e della ricerca, edizione 2024.

Per la Pasqua 2024, l’obiettivo è di continuare a sostenere la ricerca per le patologie rare del neurosviluppo e, come ogni anno, donare una parte del contributo raccolto ad una realtà sociale che si occupa di bambini.

Un sostegno concreto all’Associazione “E ti porto in Africa…”

Quest’anno, la Fondazione Emanuele Scifo e la Cooperativa sociale Il Cantico onlus aiuteranno l’Associazione “E ti porto in Africa…”, presieduta dal medico salernitano Vincenzo Mallamaci, a sostenere il progetto educativo dei bambini presenti nella loro missione in terra africana.

Come acquistare l’uovo “Riordinotto”

Per acquistare o regalare l’uovo di cioccolato “Riordinotto” a chi si ama e sostenere questa importante iniziativa a favore dei bambini, è possibile recarsi il 16 e 17 marzo presso la Parrocchia Maria SS del Carmine di Battipaglia e Parrocchia Sacro Cuore di Picciola

Un piccolo gesto per un grande aiuto

Con un piccolo gesto, come l’acquisto dell’uovo di cioccolato “Riordinotto”, è possibile fare la differenza e sostenere la ricerca per le patologie rare del neurosviluppo e dare un futuro migliore ai bambini in difficoltà.