Ticket per patologie croniche e malattie rare: c’è la proroga

Avviso a tutti i cittadini della Regione Campania e diramato sul territorio dall’Asl Salerno per la proroga automatica per l’esenzione ticket per patologia cronica e malattia rara. La proroga è stata necessaria per l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

“Pertanto tutta la cittadinanza, soprattutto la popolazione oltre i 65 anni, non deve recarsi presso i distretti sociosanitari fino al 31 gennaio 2021”, fanno sapere dall’azienda.

Infine la precisazione: “E’ vietato procurare assembramenti e file”.