Nel salernitano, deteneva ai fini di spaccio hashish e marjuana: arrestato

Nel pomeriggio del 4 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, hanno proceduto all’arresto di Alfonso Ansalone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto a seguito di perquisizione domiciliare, di soggetto tra l’altro sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stata rinvenuta sostanza stupefacente, ed in particolare grammi 153 di hashish e ulteriori grammi 72 di marjuana nonché materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.