Campagna: nasce il Centro Antiviolenza Ginevra

Continua sul territorio provinciale l’impegno e il lavoro dell’associazione La Crisalide in rete e continuano a nascere nei Comuni nuovi Centri Antiviolenza. L’ultimo in ordine di tempo nasce nel Comune di Campagna, in località Puglietta, in via Molignano n.9, per volontà di Roberta Bolettieri, Presidente “La Crisalide in rete contro la violenza di genere”, la grande collaborazione delle associazioni DPI Campania e Unanimus APS e il coordinamento dell’azienda speciale per i servizi sociali ASSI.

Il taglio del nastro

La cerimonia di inaugurazione del nuovo Centro Antiviolenza, alla presenza dei referenti politici locali, si svolge giovedì 7 marzo alle ore 11.00.

L’importanza del centro antiviolenza

Il Centro Antiviolenza di Campagna coordinato da “La Crisalide in rete contro la violenza di genere” sarà nuovo presidio di legalità e di assistenza sul territorio, punto di riferimento per donne in difficoltà e centro di ascolto per quante persone dovessero avere bisogno di ascolto, aiuto, supporto anche psicologico.