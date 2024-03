Senology’s Day: il Lions Club Paestum sensibilizza sulla salute del seno

Venerdì 8 marzo, in occasione della festa della donna, si terrà l’evento Senology’s Day, organizzato dal Lions Club Paestum. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione del cancro al seno.

L’iniziativa

La manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium del Liceo scientifico G.B. Piranesi di Capaccio Paestum. Dopo i saluti di benvenuto delle autorità, interverranno medici ed esperti del settore:

Dott.ssa Teresa Bellelli – Oncologa, Dirigente medico con Incarico di alta specializzazione K mammella, U.O.S.D. Oncologia P.O. San Luca di Vallo della Lucania, docente oncologia Medica Università di Napoli Federico II, Responsabile V Circoscrizione “Progetto Martina”;

– Oncologa, Dirigente medico con Incarico di alta specializzazione K mammella, U.O.S.D. Oncologia P.O. San Luca di Vallo della Lucania, docente oncologia Medica Università di Napoli Federico II, Responsabile V Circoscrizione “Progetto Martina”; Dott. Giuseppe Funicelli – Chirurgo, Responsabile Distrettuale “Progetto Martina”, già Capo Dipartimento raggruppamento chirurgico Istituto Clinico Mediterraneo Agropoli e Villa del Sole Salerno;

– Chirurgo, Responsabile Distrettuale “Progetto Martina”, già Capo Dipartimento raggruppamento chirurgico Istituto Clinico Mediterraneo Agropoli e Villa del Sole Salerno; Dott.ssa Maria Luisa Barretta – Radiologa, Dirigente Medico UOC Radiologia INT; Pascale Napoli, Coordinatrice LILT Sezione Pomigliano D’Arco.

Le conclusioni saranno affidate all’Avv. Angelo Paladino, Presidente della V Circoscrizione.

Sarà presente anche il dott. Edmondo Rossi, radiologo, che effettuerà esami diagnostici strumentali presso un Camper messo a disposizione dal Presidente dell’Associazione Humanitas Salerno, Roberto Schiavone.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

L’importanza della prevenzione

Senology’s Day rappresenta un’importante occasione per informare le donne sull’importanza della prevenzione del cancro al seno. Attraverso conferenze, workshop e screening sanitari, l’evento si pone come piattaforma per promuovere la consapevolezza di questa grave malattia e la necessità di prendersi cura della propria salute.

Per informazioni e prenotazioni: 0828 821544