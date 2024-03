A Corleto Monforte una lezione di speleologia per gli studenti del territorio

Si è tenuta nei giorni scorsi, presso la sala polifunzionale “Raffaele Mare” di Corleto Monforte, una giornata altamente formativa per i piccoli studenti del territorio. A partecipare gli alunni della Scuola Primaria di Corleto Monforte e gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Sant’Angelo a Fasanella.

Una giornata speciale

Durante la giornata gli studenti hanno potuto ascoltare gli esperti del mondo della speleologia che hanno parlato loro del vastissimo fenomeno carsico presente sul massiccio dei monti Alburni permettendogli di approfondire le conoscenze sul territorio in cui vivono.

Gli alunni hanno partecipato attivamente alla lezione toccando con mano rocce, fossili, visionando e provando ad utilizzare le attrezzature degli speleologi, guardando i video girati e le foto scattate nelle cavità alburnine e ponendo domande.

“Ringraziamo la Federazione Speleologica Campana e le geologhe Norma e Simona che hanno spiegato argomenti non comuni in modo magistrale. Ringraziamo anche la dirigente dell’Istituto Comprensivo Serre-Castelcivita e il corpo docenti dei plessi di Corleto Monforte e Sant’Angelo a Fasanella per aver condiviso il progetto” hanno fatto sapere dalla casa comunale guidata dal sindaco, Filippo Ferraro.

Scopo dell’iniziativa è stato quello di rendere consapevoli le nuove generazioni delle opportunità che il territorio offre e del grande patrimonio naturale di cui dispone.