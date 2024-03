Incidente ad Agropoli: scontro tra due auto, c’è un ferito

Incidente stradale questa mattina in via Dante Alighieri, nei pressi della località Madonna del Carmine ad Agropoli. Due auto, una Fiat 500 e una Fiat Punto si sono scontrate frontalmente. Terribile l’impatto con una delle due vetture andata completamente distrutta nella parte anteriore.

La dinamica

L’uomo che viaggiava nella Fiat Punto è rimasto ferito. Lamentava lancinanti dolori al ventre. Uscito dall’abitacolo è stato soccorso da alcuni presenti che hanno immediatamente allertato il 118 intervenuto con un’autombulanza e un’auto medica.

Una donna che viaggiava in un’altra auto, non coinvolta nel sinistro, ha accusato un malore ma per fortuna non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto anche le forte dell’ordine per accertare la dinamica del sinistro.

Disagi si sono registrati al traffico, bloccato in entrambi i sensi di marcia. Intervenuto il personale di Pissta per il ripristino della strada post incidente.