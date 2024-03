“Al Carrano” arriva il Rotonda: il Santa Maria obbligato a vincere

La Polisportiva Santa Maria Cilento torna a giocarsi le sue carte per la salvezza tra le mura amiche del “Carrano”. Domenica alle 14.30, infatti, arriva il Rotonda a far visita a cilentani, che hanno voglia di riscattare l’ultimo pesante ko contro la Palmese.

Santa Maria e il peso dei 3 punti

La formazione allenata da mister Esposito ha bisogno di invertire la rotta per tentare di conquistare l’obiettivo salvezza. L’allenatore giallorosso, nell’ultima sfida, ha modificato un po’ i piani in attacco, togliendo Tedesco dal primo minuto e lanciando Gassama come titolare.

Non è escluso che il tecnico del Santa Maria cambi ancora qualche tassello per trovare il giusto equilibrio di squadra e agguantare i primi 3 punti della sua gestione. Un dato favorevole al Santa Maria è rappresentato dall’imbattibilità dei giallorossi contro il Rotonda. Nei 3 incontri ufficiali tra le due squadre, il bottino dice 2 vittorie e 1 pareggio.

Il Rotonda

Anche i biancoverdi si presentano al “Carrano” con un ko sul groppone. Il Rotonda sta offrendo un rendimento abbastanza altalenante che, però, al momento lo tiene fuori dalla zona rossa. All’andata il Santa Maria s’impose per 2-1 in trasferta, la speranza è che anche un girone dopo il risultato non cambi.