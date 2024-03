Agropoli, countdown per il torneo Internazionale

Agropoli si prepara ad ospitare uno degli eventi più importanti dedicati al calcio giovanile della regione. Nella settimana di Pasqua si svolgerà il Torneo Internazionale Città di Agropoli, giunto quest’anno alla sua 42^ edizione.

Un evento che non sarà soltanto una competizione sportiva, ma anche un’occasione per promuovere l’amicizia, la solidarietà e i valori positivi che il calcio sa trasmettere, soprattutto in un momento di crisi internazionale come quello attuale.

A parlarcene è Antonio Inverso, alias Caciotta, organizzatore del torneo.