Vespa: fa tappa a Casal Velino il campionato di regolarità

Arriva a Casal Velino Marina lo stile inconfondibile della “Vespa”.

Si terrà infatti domenica 3 marzo, nel piccolo borgo marinaro e per la prima volta nel Cilento la 4° e 5° tappa del campionato di regolarità invernale area sud.

Un evento voluto e promosso da un appassionato e vespista doc, Massimo Pellegrino, che negli anni ha sempre cercato di far conoscere i suoi posti del cuore attraverso tanti raduni lungo la costa cilentana.

Il programma

Questa importante iniziativa vede il sostegno della Pro Loco Marina di Casal Velino, dell’associazione “I like Bivio” e la collaborazione del v.c. Avellino e v.c. San Giorgio a Cremano. I motori inizieranno a scaldarsi attorno le ore 10:00 fino alle 12:00, per poi proseguire dalle 14:00 alle 16:00. In Piazza Grandi Eventi saranno presenti vari Vespa Club del territorio nazionale, e a seguire ci sarà una mostra statica di veicoli d’epoca a cura di Roadmaster Garage – Club Araba Phoenix Alfa Romeo G.A.S..